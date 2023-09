Darling Arrieta, hermana de Edwin Arrieta, habló con Daniel Sancho en Tailandia porque no tenía noticias de su hermano, y ahora sabemos, según las últimas declaraciones que ha dado, que en ese momento sospechó del español y avisó a las autoridades. "Comienzo a ver las historias de todos los amigos que él tenía allí y cuando entro al perfil de este señor (Daniel Sancho), le pregunto qué sabe de mi hermano, que estamos muy preocupados, y él me responde que se vio con él en la playa, pero que le había pedido el rastro", ha contado la mujer en 'Noticias RCN'

En ese momento, según ha declarado la mujer, se puso "en contacto con la cónsul", y ella le dijo que no se preocupara. "Yo le pedí que no dejaran salir a ese señor de Tailandia porque yo sospechaba de él, y es cuando comienza toda esta pesadilla. Mi madre me dijo que sabía que habían matado a su hijo, que lo presentía", ha expresado Darling Arrieta, quien ha pedido que no les "abandonen", y que no permitan que la muerte de su hermano "quede impune".

"Es curiosa la versión de la hermana de Edwin porque ella en un primer momento sí que apunta que cuando no consigue localizar a su hermano el 2 de agosto, intenta ponerse en contacto con él por teléfono, no lo consigue, y llama a Daniel Sancho. Ella reconoce que Sancho le dice que no ha estado con Edwin en todo el día. Sin embargo, en su última entrevista, reconoce que sí hay un contacto en el que Sancho dice que ha estado con Edwin, pero que le ha perdido la pista", ha comentado en Más Vale Tarde el periodista José Luis Torá.