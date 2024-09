Jesulín de Ubrique se recupera del infarto que sufrió este fin de semana. El propio torero ha contado que, tras sentirse indispuesto a las 3 de la mañana, decidió irse solo al médico para no despertar a su familia. "Me han dicho que he hecho lo correcto y que no entienden con la fortaleza que he podido actuar", afirmaba el torero a la salida del hospital.

"Para mi es cruzar un rubicón empezar a hablar de infartos de gente más joven que yo", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, mientras Gonzalo Miró le responde asegurando que "si alguna vez te ocurre, te deseo la tranquilidad de Jesús, que tiene la capacidad de irse solo y no despertar a nadie".

"Me quito el sombrero", apunta el colaborador. Iñaki, por su parte, afirma que, de haber estado él en la complicada situación del torero, "se enteraría todo el barrio".