Gonzalo Miró es uno de los colaboradores que hoy participa en Más Vale Tarde junto con Leo Álvarez, Chema Crespo, María Claver, José María Benito y Beatriz de Vicente. Cristina Pardo señala, tras presentar al colaborador, que es "otra semana que Miró viene un día que no se come".

El colaborador no puede disimular 'su enfado' y responde: "El único día en el que no se come". "Creo que estás negociando ya", le dice Iñaki López. "Sí, estamos en conversaciones", afirma él. "Vale, estáis en serias conversaciones para que Gonzalo Miró venga un día en el que en este programa se merienda", responde López. "Voy a abandonar los lunes", concluye el colaborador.