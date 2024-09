Jesulín de Ubrique ha sido ingresado este domingo en un hospital de Málaga tras sufrir un microinfarto cuando se encontraba en el Rincón de la Victoria, donde se encontraba pasando unos días junto a su mujer, María José Campanario, según ha adelantado el diario 'La Razón'.

La propia Campanario ha trasladado al citado medio que el microinfarto se habría producido tras un proceso de estrés. "Mi marido se encuentra bien, estamos en el hospital y le tienen en observación (…). Estamos intentando que descanse y ya está. No nos gusta hablar de temas de salud. Ha sido un susto, pero no es nada grave", añade.

Su hermano, Víctor Janeiro, asegura estar toreando en Cantabria. "Me acabo de enterar de la noticia y ahora llamaré para conocer la situación, pero me han dicho que ha sido un pequeño susto, que esté tranquilo porque está evolucionando bien", afirma.

En 2017, Jesús Janeiro ya sufrió una arritmia mientras toreaba en la plaza de toros de Lanzahíta (Ávila). Los médicos certificaron que el diestro "tenía el ritmo cardiaco más rápido de lo normal". "Lo más preocupante es que no se le pasaba", insistía.

Más tarde, en '¡Hola!', explicó cómo sintió este episodio: "De repente sentí el cuello y los músculos totalmente rígidos y me asfixiaba. Aún así, llegué hasta la enfermería por mi propio pie. Me sentí como si se me hubiera acabado la batería, como si me hubieran desconectado. En el momento en el que quise hacer un esfuerzo fuera de lo normal, mi cuerpo no respondió".