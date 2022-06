El economista Gonzalo Bernardos ha hablado largo y tendido acerca de las claves energéticas de España, inmersa en varios frentes con su crisis abierta con Argelia y la aprobación de la 'excepción ibérica' en el Congreso de los Diputados. Bernardos lamenta lo que considera una "irresponsabilidad política y económica" del Gobierno de "despreciar a Argelia y abrazar a Marruecos" en la situación actual.

Preguntado por si la solución pasa por las energías renovables, Bernardos cree que, "indiscutiblemente", el futuro de nuestro país a nivel energético "es mucho mejor de lo que la mayoría pintan", dando las razones en el vídeo que acompaña a estas líneas.

"Imaginad que no gastamos un euro en productos energéticos extranjeros, que nos podemos basar en nosotros mismos. Puede venir por las renovables, pero tienen un problema mientras no se puedan almacenar: no nos suministran energía durante todas las horas del día. Hay que hacer un pensamiento sobre si poner alguna planta nuclear solo para el periodo de transición. Francia lo tiene mejor que nosotros porque tiene muchas nucleares", esgrime.

Bernardos pide un debate "no ideológico" acerca de la cuestión energética, en el que se apueste por la transición ecológica... pero no a unos costes "muy impresionantes".