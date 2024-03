Gonzalo Bernardos, profesor de Economía en la Universidad de Barcelona, ha comentado en Más Vale Tarde que el año pasado España hizo récord de ingresos de turistas extranjeros y ha asegurado que, si esta tendencia continúa, no le extrañaría que "desbancáramos a Francia como el país que recibe más extranjeros por motivos turísticos del mundo".

"No he visto nunca tanta gente viajando tanto como en este momento. Es una buenísima noticia. No solo viajamos españoles, también extranjeros", ha continuado. El profesor ha asegurado que "desde de la pandemia tenemos más ganas de viajar que nunca, de comer fuera que nunca y, por tanto, el turismo y la hostelería son los grandes beneficiados". Además, ha comentado que el INE, que asigna porcentajes de gastos de diversos productos, muestra que "ha bajado el gasto en alimentación, ha subido el gasto en ocio, cultura, en hoteles y restaurantes".

Una Semana Santa pasada por lluvia

La Semana Santa ha llegado con un descenso notable de las temperaturas en la Península, además de intervalos y rachas de viento fuerte con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas desplazándose de sur a norte. Las previsiones que tenían el sector turístico eran de récord, pero el tiempo puede jugar una mala pasada. De hecho, Canarias, Málaga, Mallorca, Almería y Cádiz, son las comunidades donde más reservas se anulan.

Aun así, el profesor comenta que "los datos son impresionantes" y que, aunque los hosteleros tenían grandes expectativas, "a pesar de ser inferiores, no va a pasar nada". "La mayor parte de este turismo es español y quien haya cancelado esta Semana Santa, se lo gastará el puente de mayo o a principios de julio", ha continuado.