Gloria Serra: "Hay hombres que están traumatizados solo porque las mujeres toman su voz y hablan, como Marina Rivers o Andrea Ropero"

Gloria Serra ha hablado en Más Vale Tarde sobre el programa de Equipo de Investigación 'Machos Alfa: del like al delito' y sobre las víctimas de acoso en redes, quienes, ha dicho, "lo llevan como pueden", ya que es algo "terriblemente angustioso". "Cualquiera que se ponga en su lugar lo puede entender. Por eso el subtítulo del programa es 'del like al delito', porque efectivamente empieza solo como un discurso en el cual te reconoces, pero luego hay ese envalentonamiento cuando se crea esa comunidad y ese punto de caza", ha denunciado.

En este sentido, la periodista ha señalado que, en ocasiones, esa "caza acaba en violación, en agresión y ese punto de intimidación les hace sentirse importantes". "El objetivo es que se acabe la voz femenina, que la mujer reconozca su papel, se dice así sin ningún empacho, biológicamente inferior al hombre y, por tanto, inferior en todo lo demás y que dejen de estar tan 'subiditas'", ha expresado.

Serra ha señalado al respecto que "aquí detrás tenemos un problema de una complejidad increíble", porque, ha declarado, se han encontrado "con hombres que están traumatizados solo porque las mujeres toman su voz y hablan", como es el caso de Marina Rivers o Andrea Ropero, quienes hablan en el programa. "Marina Rivers, dime tú qué delito está cometiendo para recibir este castigo, y ya no te digo Andrea Ropero o cualquiera de las otras mujeres que pueden ser profesionales de todo tipo.", ha manifestado.

Para la presentadora de Equipo de Investigación, "ese envalentonamiento tiene un ecosistema" que es "la red social". "Si vosotros hicierais en el programa un apartado sobre dar cacería a los carniceros que cortan mal la carne y empezarais a ponerlos a caer de un burro y empezarais a dar nombres de carniceros, se acabaría creando un grupito de gente y si al final vosotros llamáis a que alguien vaya a romperle la cara al carnicero que corta mal la carne, pues alguno habrá que iría, pero en vuestro caso, vosotros, con nombres y apellidos, iríais directamente a los juzgados y nuestra empresa detrás", ha apuntado Serra, quien ha criticado que "eso no ocurre con las redes sociales". "Les ponen el escaparate para construir esa comunidad, para hacer crecer esa ola de odio, esa ola de misoginia, y luego, cuando ocurre el delito, se lavan las manos", ha lamentado.

