Hoy, Equipo de Investigación destapa cómo la machosfera convierte el odio en negocio en 'Machos Alfa: del like al delito'

¿Qué ocurre cuando el odio digital deja de ser solo discurso y empieza a tener consecuencias reales? Equipo de Investigación lo analiza en 'Machos Alfa: del like al delito' con testimonios como el de Andrea Ropero y Marina Rivers.

Equipo de Investigación estrena este viernes a las 22:30 horas el reportaje 'Machos Alfa: del like al delito' para destapar cómo la machosfera convierte el odio en negocio. En este reportaje el programa evidencia cómo la llamada "machosfera" ha pasado de ser un fenómeno viral en redes a convertirse en una industria con millones de visualizaciones, cursos de seducción, mentorías de alto precio y comunidades digitales muy activas.

Los reporteros del programa se adentran en el negocio de los gurús que prometen enseñar a "dominar", "no dejarse pisar" o "conquistar" a las mujeres, y muestra cómo ese discurso se traduce en ingresos, eventos, clubes privados y estrategias de captación. La investigación conecta ese mercado con sus consecuencias. Reconstruye el caso de un "coach" detenido tras la denuncia de una mujer por tocamientos y besos no consentidos grabados y difundidos sin permiso, y expone cómo la confrontación permanente se convierte en motor del algoritmo y fuente de rentabilidad.

El reportaje presentado por Glòria Serra da voz a mujeres que han sufrido acoso y violencia digital. Andrea Ropero relata por primera vez una condena por amenazas; la campeona olímpica Paula Leitón; la creadora de contenido Marina Rivers; y la streamer Carla Doyle, explican cómo el hostigamiento masivo puede traspasar la pantalla y afectar a su vida personal y profesional.

'Machos alfa: del like al delito' aborda también la lógica del señalamiento organizado: el videopodcast como altavoz, la comunidad como herramienta de presión y los casos en los que la exposición pública de datos privados acaba en denuncias y tribunales. El programa que se estrena este viernes plantea una pregunta de fondo: ¿qué ocurre cuando el odio digital deja de ser solo discurso y empieza a tener consecuencias reales?

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.