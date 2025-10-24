'Cambiazo' por relojes de imitación: todos los detalles del robo a Iker Casillas en su vivienda

El foco policial tras las primeras averiguaciones se centra en una empleada de limpieza que trabaja en el domicilio del excapitán del Real Madrid desde hace años y su marido, vigilante de seguridad de la urbanización y cabeza pensante del plan.

La vivienda del aclamado exfutbolista Iker Casillas, que se encuentra en una urbanización de Pozuelo de Alarcón, se ha convertido en el escenario de un robo 'de lujo' por el que se ha detenido a un matrimonio que conocía la zona a la perfección.

El foco policial tras las primeras averiguaciones se centra en una empleada de limpieza que trabaja en el domicilio del madridista desde hace años y su marido, vigilante de seguridad de la urbanización y cabeza pensante del suceso. Pese a que los acontecimientos se conocieron el pasado 16 de octubre, no fue hasta este martes cuando la Policía Nacional detuvo a la pareja tras la denuncia del ahora streamer.

Para cometer el robo, los presuntos ladrones intercambiaron cinco relojes de lujo, de unos 40.000 euros, y totalmente exclusivos por unos falsos utilizando así la técnica del 'cambiazo'. Sin embargo, estos accesorios no se encontraban en ninguna caja fuerte, sino visibles. Ahí es donde entra el gran y meticuloso trabajo de la empleada del exportero.

Un plan de lo más meticuloso

La mujer, que habría confesado lo ocurrido, habría cambiado cada reloj por una imitación poco a poco, día a día, con la idea de seguir con su plan hasta finalizar con toda la colección. No obstante, Casillas finalmente descubrió que estaba siendo víctima de un robo.

En el registro de la vivienda del matrimonio, los agentes encontraron varios relojes falsificados con los que tendrían planeado llevar a cabo más robos. Del botín, cuyos relojes tenían inscritas fechas especiales como las de su triunfo de la liga con el Real Madrid, solo se han encontrado dos objetos, uno desguazado y otro sin ningún daño.

El propósito es colocar estos accesorios en joyerías o desarmarlo por partes para llevarlo a un 'compro oro'. Sin embargo, este tipo de objetos suelen pasar por la Policía antes de llevarse a una fundición por lo que si son robados o tienen alguna inscripción, saltan todas las alarmas.

En caso de que fuese un Rolex, estos tienen una especie de matrícula que identifica cada uno de ellos como único.

