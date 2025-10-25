Si dos bebés mellizos o gemelos nacen la noche del cambio de hora, ¿cuál es el mayor?

Cuando tiene lugar un parto gemelar, lo lógico es pensar que el que nace primero es el mayor de los dos. ¿Pero qué ocurre cuando entre el nacimiento de uno y otro ocurre el cambio de hora?

Con el cambio de hora a vueltas, surgen situaciones peculiares. Miles de personas vienen de preguntarse últimamente cuándo es el cambio de hora, y una vez que todos tenemos claro que el cambio al horario de invierno tiene lugar la madrugada del sábado al domingo, ya todo es cuestión de que llegue el momento. A los que tienen turno de noche puede que les surja la duda sobre qué ocurre si les pilla trabajando —spoiler: si te toca trabajar la madrugada del cambio de hora de invierno, te toca trabajar una hora más; si te toca el de verano, tienes una hora menos de jornada laboral— y entre ellos están los médicos, enfermeros y especialistas en las salas de partos de los hospitales.

Porque uno no elige cuándo nacer. ¿Y qué ocurre cuando tiene lugar un parto gemelar en pleno cambio de hora? En estas circunstancias peculiares pasan cosas curiosas, como la historia de Joaquín y Aitana, dos mellizos nacidos con menos de 20 minutos de diferencia, pero cada uno un año distinto: uno nació antes de llegar la madrugada del 31 de diciembre de 2017; el otro, pasadas las 00:00h, cuando ya era el año siguiente.

Así pues, puede darse el caso de que uno de los dos mellizos o gemelos nazca antes de las 3:00h de la madrugada y el segundo venga unos minutos después. Pero en ese momento, a las 3:00h, volverán a ser las 2:00h, por lo que la primera curiosidad de esta situación es que dos bebés, en partos diferentes, pueden nacer a la misma hora exacta, aunque haya pasado una hora entre los dos.

En el caso de dos bebés nacidos (o más) durante el mismo parto, la historia tiene un punto más de curiosidad. Si bien parece claro que cuando se trata de un parto gemelar el primer niño en nacer es el que se considera mayor, cuando esto ocurre justo con el cambio de hora en medio vienen los 'problemas'.

Pongamos un caso específico: si uno de los dos bebés nace a las 2:50h de la madrugada y el segundo, pasados 15 minutos, el segundo quedará registrado como el mayor de los dos, porque la hora de nacimiento la fija el horario real. Y en ese momento, pasados 15 minutos de las 2:50h de la madrugada no serán las 3:05h, sino las 2:05h otra vez. Eso sí, aunque tendrán la pelea el resto de su vida por demostrar cuál de los dos fue el primero, tendrán una anécdota curiosa que contar a sus amigos.