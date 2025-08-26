El fiscal Fernando Benítez desmonta el registro de pirómanos de Feijóo: "Eficacia práctica no tiene ninguna"

Fernando Benítez, fiscal de Medio Ambiente de Málaga, analiza en Más Vale Tarde el registro de pirómanos que propone Feijóo y explica que, en sus 18 años de carrera, "no he conocido a ningún pirómano".

Marina Valdés analiza con el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Benítez, la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de combatir los incendios forestales creando un registro de pirómanos.

Benítez valora en el vídeo sobre estas líneas esta medida y la considera "más bien una ocurrencia dirigida a la ciudadanía para que se piense que se está trabajando en ello".

Además, el fiscal añade que "eficacia práctica no tiene ninguna", pues apunta que el número de pirómanos sería incluso inferior a las cifras de incendiarios que proporciona el Ministerio del Interior, donde solo el 7% de los incendios son provocados por este tipo de delincuente.

Según los estudios a los que ha tenido acceso, solo el 4% del 23% de incendios intencionados tendría detrás a un delincuente incendiario. En este sentido, afirma que en sus 18 años de carrera profesional dedicada al medio ambiente "no he conocido a ningún pirómano": "He tenido incendiarios con trastornos mentales de otro tipo, pero no pirómanos", apunta.

En todo caso, recuerda que para los pirómanos y otros trastornos mentales que anulan las capacidades, ya existe en el Código Penal la posibilidad de ponerles una pulsera de geolocalización dentro de la libertad vigilada. "¿A quién se le va a aplicar esa pulsera, al 70% de incendiarios imprudentes, que es la realidad?", se pregunta citando cifras de la Fiscalía General del Estado.

Benítez afirma que el incendiario imprudente "no reincide porque él nunca quiso cometer el incendio y porque quedan de por vida sujetos al pago de ese delito imprudente". Por todo ello, considera que "carece de sentido" un registro como el que propone Feijóo.

El fiscal añade que "una pulsera de geolocalización tampoco impide que se vuelva a quemar el monte y si se trata de un trastorno psíquico, con pulsera o sin pulsera probablemente lo vuelva a cometer". Para él, la única forma de evitar estos incendios es "la prevención y la gestión forestal. Todo lo demás está suficientemente cubierto por el Código Penal y las leyes procesales".