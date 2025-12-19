Fernández-Miranda, sobre la crisis PSOE-Sumar: "Los socios no dan el paso, prefieren esperar a la línea roja de la financiación ilegal"

El periodista ha señalado "el desgaste" de los socialistas y afirma que los socios "están en una posición muy difícil". "Les puede salpicar a ellos", ha expresado.

Juan Fernández-Miranda ha estado en Más Vale Tarde para analizar, entre otras cosas, la situación que vive el PSOE. La situación que, además, viven los socios de Gobierno de los socialistas después de que la formación esté en el foco por los casos de corrupción que rodean al partido y por las denuncias de acoso sexual contra miembros de la organización.

El periodista, en sus palabras, ha afirmado que "los socios están en una posición muy difícil": "El PSOE está en un desgaste enorme por los asuntos de corrupción por lo que se ha llamado el 'me too' del PSOE".

"Esto les puede salpicar a ellos, pero salvo Podemos en su momento ninguno se atreve a dar el paso", ha expresado el Fernández-Miranda en el programa de Cristina Pardo e Iñaki López.

En sus palabras señala la que es "la línea roja" de los socios del Gobierno: "Todos prefieren aguantar a una condena por financiación irregular, algo que se avecina lejano".

Tras su exposición, Afra Blanco ha intervenido para matizar lo expresado por Fernández-Miranda: "El 'me too' del PSOE... o el 'me too de la política, porque hay que recordar que Vox no se queda corto y al PP".

