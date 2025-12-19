Cárcel para cuatro personas por facilitar encuentros sexuales con menores tutelados en Canarias

Sí, pero Los investigadores encargados del asunto no descartan que se produzcan más detenciones de posibles implicados.

La Policía Nacional y la Policía Autonómica Canaria han desarticulado en Gran Canaria, con la detención de cuatro personas que ya han ingresado en prisión, una red a la que se acusa de facilitar encuentros sexuales con menores tutelados por el Gobierno de Canarias. No obstante, no se descartan nuevas detenciones

En el marco de esta investigación por presuntos delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores, que sigue abierta, se han realizado esta semana cuatro registros domiciliarios simultáneos, dos en Las Palmas de Gran Canaria y otros dos en Santa Lucía de Tirajana, y se ha podido localizar a siete víctimas.

En los registros, además de practicarse cuatro detenciones, se ha intervenido material digital e informático, dispositivos de almacenamiento, un arma de fuego tipo revólver y sustancias estupefacientes, según ha detallado en un comunicado la Jefatura Superior de Policía de Canarias que ha recogido EFE.

Las pesquisas apuntan a que los detenidos podrían estar implicados en la facilitación de encuentros sexuales con menores, siendo las presuntas víctimas jóvenes residentes en centros de protección dependientes del Gobierno de Canarias.

