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Bochorno en el Congreso

Fernández-Miranda considera "intolerable" el espectáculo de José María Sánchez en el Congreso: "Refleja que Vox se sitúa en el antisistema"

"Un diputado no puede hacer lo que ha hecho este señor", asegura Juan Fernández-Miranda tras el lamentable momento protagonizado por el diputado de Vox, José María Sánchez, en el Congreso.

"Un diputado no puede hacer lo que ha hecho este señor", asegura Juan Fernández-Miranda tras el lamentable momento protagonizado por el diputado de Vox, José María Sánchez, en el Congreso.

Más Vale Tarde analiza el lamentable episodio protagonizado por José María Sánchez, el diputado de Vox que ayer invadía la tribuna del Congreso de los Diputados y acababa expulsado tras encararse con el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

Ante esta cuestión, Iñaki López considera que "en determinadas circunstancias, podría estar justificado un control de estupefacientes en el Congreso de los Diputados". También le llama la atención que Vox, que "ha hecho de algo común la utilización del insulto y la falta de respeto, luego tenga la piel tan fina".

Juan Fernández-Miranda, por su parte, considera que aunque en el Congreso suele haber "insultos que se cruzan", "un diputado no puede hacer lo que ha hecho este señor". "Es absolutamente intolerable y además refleja que Vox es un partido que se sitúa en el antisistema, no en un partido crítico".

"A Vox le va todo menos trabajar", apunta por su parte Chema Crespo, que considera que "probablemente las Cortes no hayan visto un grupo más holgazán que estos señores, que se marchan cuando tienen que soportar la réplica".

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