Un chef español que vive en Minnesota cuenta que lleva una foto de su pasaporte en su móvil: "Tengo que conservar la calma"

Luis Manuel García lleva 10 años viviendo en Estados Unidos. El cocinero expone que muchos de sus compañeros de trabajo, procedentes de Latinoamérica, han llegado a dormir en el restaurante debido a la presencia de agentes en el exterior.

Tras los últimos sucesos ocurridos en Minnesota, Más Vale Tarde conecta con Luis Manuel García, un chef español que vive en este estado. Este indica que, desde el pasado sábado, cuando un agente del ICE asesinó a Alex Pretti, "el ambiente está bastante caldeado".

El cocinero indica que las manifestaciones a las que él ha acudido son "completamente pacíficas". "Cualquier cosa que no les guste puede encender la llama", señala. Luis Manuel cuenta que él no lleva su pasaporte encima, pero si lleva una fotografía de este en su teléfono por precaución. "Tengo que conservar la calma", señala, "dependiendo de cómo sea la situación tendré que usar esa foto o no". "De momento no me los he encontrado nunca", añade, aunque sí los ha podido ver en la ciudad.

Sobre cómo están afectando los hechos ocurridos en Minnesota, García indica que, en los restaurantes de la ciudad, casi la totalidad de la gente que trabaja en la cocina son personas latinas. "No hay un día normal ya en el restaurante", expone, "hay algunos días que cuando ellos van a salir de su casa, no pueden salir porque hay movimiento fuera".

"Algunos han tenido que dormir en el restaurante porque ha habido agentes de ICE fuera", explica. "Hay un montón de historias de compañeros de trabajo", expone, "algunos te cuentan que están en su casa literalmente como ratas, no dejan a los niños hacer ruido, no encienden la luz ni la tele por la noche".

