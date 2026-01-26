Edu Galán, sobre el asesinato de Alex Pretti a manos del ICE: "Minnesota es una situación de pregueto"

Edu Galán reflexiona en este vídeo sobre los métodos del ICE, la policía migratoria de Trump que muchos comparan ya con la Alemania nazi, tras el asesinato de Alex Pretti.

El asesinato de Alex Pretti, un hombre de 37 años de Minneapolis, a manos del ICE vuelve a poner el foco en los métodos de la policía migratoria de Donald Trump que muchos ya comparan con la Alemania nazi.

Edu Galán reflexiona en el vídeo sobre estas líneas sobre esta cuestión y explica que muchos artistas y cómicos ya avisaron sobre ello en la ficción, por lo que considera que "ya no es solo un ejercicio de desmemoria, sino de cómo el sistema va ahogando la cultura del conocimiento".

En lo que respecta a los testimonios que llegan desde Minnesota, señala que, aunque no es "tan siniestro como Varsovia", es una "situación de pregueto" donde "hay que llevar la identificación siempre y las niñas con aparatos tecnológicos para lo que ocurra".

A propósito de esto, Antonio Maestre señala que los agentes del ICE utilizan Palantir, una tecnología "de cribado masivo que te permite acceder con una precisión a esas redadas que no existía en el siglo XX".

