El exdirector del colegio Higlands, sobre la denuncia al excapellán por agresiones sexuales: "No tenía ningún conocimiento de los hechos"

"Lamento muchísimo todo el dolor que esto ha causado y nos está causando", ha indicado el religioso. Asimismo, Delgado ha expuesto que conoce al acusado desde hace 40 años y que sabía que hacía regalos a los niños, pero no le dio importancia.

En marzo de este año se hacía pública la denuncia hacia el excapellán Marcelino de Andrés del colegio Highlands del exclusivo barrio madrileño de La Moraleja por presuntas agresiones sexuales a al menos seis alumnas de entre seis y ocho años. Tras ser detenido, el religioso fue finalmente puesto en libertad, pero este viernes se ha retomado la acusación en unas declaraciones en las que han sido citados el exdirector del centro, Jesús María Delgado, y dos de las profesoras.

Por su parte, el exresponsable del Highlands de El Encinar, que ha declarado en los Juzgados de Plaza Castilla como testigo, aseguraba que "no tenía ningún conocimiento de los hechos, absolutamente ninguno".

Durante esta jornada y tras retomarse la causa, dos docentes implicadas por no actuar ante estos hechos, los cuales habrían conocido en su momento según las alumnas, han declarado ante la justicia. Una de ellas ha indicado que no tenía la intención de hablar durante la cita judicial y ha tachado de "falsa" la denuncia de las familias.