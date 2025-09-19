Juanma Lamet, sobre si Ayuso se victimiza: "Le conviene chocar contra Sánchez y contra su propio partido"

Ayuso, a su llegada a la Universidad de Alcalá de Henares, ha sido recibida por los abucheos de decenas de manifestantes. Esto ha provocado que haya acusado al delegado de Gobierno de ser "kale borroka" por permitir esta concentración.

Isabel Díaz Ayuso ha sido la encargada de inaugurar el curso en al Universidad de Alcalá de Henares este viernes y lo ha hecho ante las protestas de decenas de personas que se han concentrado para reclamar una mayor financiación para la universidad pública o contra el genocidio en Palestina. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado muy crítica con Francisco Martín, delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, por permitir esta concentración.

Desde la Comunidad de Madrid se ha acusado al delegado de ser "kale borroka" por autorizar esta protesta justo el día en el que se inaugura el curso universitario. Martín, por su parte, ha exigido una rectificación ante estas palabras.

"¿A quién le puede sorprender lo que diga Ayuso si, hace cuatro días, dijo que Sarajevo y lo que pasó en La Vuelta era la misma cosa?", comenta Ramoncín. "La ignorancia es muy osada, es el mayor problema que tiene esta persona", añade.

Cristina Pardo, por su parte, manifiesta que tiene la sensación de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, "airea que el delegado de Gobierno ha permitido esta concentración para victimizarse y mostrarse como una persona a la que el PSOE acosa".

Juanma Lamet, por su parte, apoya la tesis de Pardo y expone que a Ayuso "le conviene chocar contra Pedro Sánchez y contra su propio partido". El periodista señala que "lo bien que le fue con Pablo Casado, no le está yendo con Alberto Núñez Feijóo". Lamet indica que la estrategia divisiva "en Madrid funciona mucho mejor que en otros territorios".

El periodista expone que en otros territorios "casi todos los presidentes autonómicos son moderados". "El único foco centrifugador de crispación es Madrid", añade, "y desde Madrid la política nacional ya se dispara a otros sitios". "Después de hacerse la víctima, ver a Ayuso decir que está en contra de la cancelación, cuando acaba de intentar cancelar a los que protestaban contra ella, me parece un chiste macabro", concluye.