Trump pierde otra batalla judicial: un juez desestima su "inapropiada" demanda contra 'The New York Times' por difamación y calumnia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrenta a un revés judicial tras la desestimación de su demanda por difamación contra The New York Times, en la que exigía 15.000 millones de dólares. El juez federal Steven Merryday, del distrito de Florida, rechazó la demanda por violar normas procesales, calificándola de "impropia e inadmisible". Trump tiene 28 días para presentar una denuncia enmendada. El expresidente acusó al diario de ser el "portavoz" del Partido Demócrata y de mentir sobre él, alegando que ha contribuido ilegalmente a la campaña de Kamala Harris. Trump prometió poner fin a lo que considera difamaciones del periódico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha visto inmerso una vez más en un proceso judicial. Sin embargo, esta vez no ha salido victorioso y es que un juez federal ha rechazado la demanda que el mandatario interpuso contra el diario The New York Times por difamación exigiendo 15.000 millones de dólares, unos 12.700 millones de euros.

El juez federal del distrito de Florida, Steven Merryday, declaró que el jefe de la Casa Blanca violó una norma procesal federal y sostuvo que una denuncia no es "un foro público para vituperios e invectivas" ni "una plataforma protegida para desahogarse contra un adversario".

Por este motivo, Merryday, que califica la demanda de 85 páginas como "decididamente impropia e inadmisible" ha dado a Trump 28 días para presentar una denuncia enmendada, según adelanta Reuters.

"Décadas mintiendo sobre vuestro presidente favorito"

El pasado martes, el líder republicano calificaba este diario como el "portavoz" del Partido Demócrata y lo acusaba de llevar "décadas mintiendo sobre" el "presidente favorito" de todo el mundo, refiriéndose a él mismo: "¡YO!", aseguró en Truth Social.

Asimismo, denunciaba que el periódico ha realizado "la mayor contribución ilegal a una campaña electoral de la historia", indicando que respaldó la candidatura de su rival, la exvicepresidenta demócrata Kamala Harris. Es por ello que describió al medio como "uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia" del país.

"Se ha permitido a The New York Timesmentir, difamar y calumniarme libremente durante demasiado tiempo, ¡y eso se acaba ya!", sentenció.