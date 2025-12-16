La estupefacción de Bernardos ante la mujer que compró la casa del vecino por error: "No es una naranja, sino el activo más importante de tu vida"

Ante el caso de Ana, una mujer de Reus que, tras comprar un piso, se ha dado cuenta de que en realidad estaba adquiriendo el de al lado, Gonzalo Bernardos recomienda "pedir una nota registral" para "saber perfectamente lo que estás comprando".

Más Vale Tarde analiza la rocambolesca historia de Ana, una mujer de Reus que, por una concatenación de errores a la hora de comprar y escriturar una vivienda, ha terminado viviendo en el piso de al lado del que había comprado.

Todo comienza cuando los vecinos del bloque decidieron cambiar los números de los pisos, lo que llevó a la inmobiliaria a vender un piso que no correspondía con lo que decía el registro. De este modo, a Ana le estaban enseñando un piso, cuando ella estaba comprando el otro, que ni ha visto.

La situación se ha convertido en una pesadilla, cuando el fondo propietario del piso en el que vive le obliga a dejar la vivienda, mientras que la suya se encuentra okupada.

"La teoría de que los vecinos cambiaron el número lo compra la portera, porque ningún juez va a comprar eso", afirma Bea de Vicente en el vídeo sobre estas líneas.

Gonzalo Bernardos, por su parte, señala que "el abc de la compra de una vivienda es pedir una nota registral", donde explica que "te dice dónde está ubicado el piso, los metros cuadrados que tiene y, a partir de aquí, sabes perfectamente lo que estás comprando".

El economista asegura que "no conozco a nadie que compre un piso y no pida una nota registral" y aconseja no escatimar en preguntas al notario hasta tenerlo todo claro, porque "cuando compras un piso, no compras una naranja, compras el activo más importante de tu vida".

