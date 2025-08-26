Este es el truco del nutricionista Pablo Ojeda para que el ajo no repita

El ajo puede provocar molestias estomacales por eso muchas personas evitan las recetas que contengan este ingrediente. Por ello, el nutricionista comparte un sencillo truco para poder disfrutar de este alimento.

El nutricionista Pablo Ojeda ha elaborado hoy un delicioso gazpacho de sandía. Entre sus ingredientes, el nutricionista incluye el ajo, un alimento que aporta mucho sabor, pero que, en ocasiones, puede repetir y causar cierto malestar en el estómago.

Por ese motivo, el nutricionista comparte un truco para conseguir todo el sabor de este alimento y que no repita. Ojeda explica que hay poner el ajo y el aceite que vamos a utilizar para nuestro gazpacho, 30 ml, en una sartén. Después, se debe calentar a fuego bajo durante unos 20 o 25 minutos.

Este proceso se llama confitado. Después, como expone, se puede añadir solo ese aceite aromatizado o agregar tanto el ajo confitado como el aceite. Además, también agrega una pizca de comino para que tampoco repita, por ejemplo, el pepino.

El nutricionista explica que esta preparación se puede guardar, en nevera, durante una semana. "Diferente son los que vienen ya hechos", indica Ojeda. En este caso, estos gazpachos preparados, una vez abiertos deben consumirse en, máximo, 48 horas.