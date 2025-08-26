El brezo, el pequeño arbusto capaz de generar combustión subterránea que pone en jaque a los bomberos en Chandrexa de Queixa

El contexto El fuego de Chandrexa de Queixa ha estado 17 días ardiendo sin control dejando 19 hectáreas calcinadas, pese a los esfuerzos de los servicios de extinción y los vecinos de la zona.

El brezo que inunda de violeta y verde los campos al norte de España pertenece a esa tipología de plantas "capaces de generar combustión subterránea, entonces los fuegos pueden quedar latentes mucho tiempo", explica a laSexta Eduardo Rojas, profesor Universidad Politécnica de Valencia e ingeniero de montes.

Precisamente, es esta una de la razones por la que este incendio ha tardado casi 20 días en ser estabilizado. Jornadas en las que por más que los servicios de extinción y los vecinos intentaban sofocar las llamas el fuego sin control quemaba todo a su paso dejando 19.000 hectáreas calcinadas. De hecho, las condiciones meteorológicas adversas y la reactivación de las llamas han convertido este fuego en el segundo incendio más grande de Galicia.

Los suelos ácidos y el clima más extremo como el de la zona de Ourense o Zamorahacen que las raíces del brezo sean más profundas para hacer bien la función de anclaje y búsqueda de nutrientes. Estas raíces se hunden en el subsuelo hasta medio metro, por lo que aunque se apague la superficie, las brasas siguen latentes. De hecho, "algunas de esas raíces son tan combustibles que aunque entre muy poco oxigeno entre los huecos pueden mantener el fuego durante bastante tiempo", subraya Rojas.

Si bien este tipo de incendio de rebrote es poco habitual en nuestro país, supone un reto para los efectivos de bomberos. Ahora, las zonas que han ardido donde estaba este arbusto necesitan un mayor control y cuidado para evitar que el fuego vuelva a propagarse.