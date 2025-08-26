Elisa Beni recomienda a la izquierda preguntar en los barrios por los okupas: "A lo mejor están entregando votos a la ultraderecha"

Elisa Beni asegura que los polémicos tuits de Albiol contra la okupación los publica "porque le dan votos". Por ello, recomienda a la izquierda ir a los barrios obreros y preguntar si realmente piensan que tienen un problema.

Xavier García Albiol ha vuelto a sembrar la polémica a cuenta de su tema estrella: la okupación. En esta ocasión lo hacía con un tuit en el que afirmaba que echaría "a patadas a su país" a unas personas que, en un vídeo, intentan tirar abajo la puerta de una casa.

Una conducta que para Elisa Beni es "inaceptable" y "absolutamente inasumible". Sin embargo, señala que tanto Albiol como la alcaldesa de Ripoll publican tuits de este tipo "porque le dan votos".

En este sentido, hace una reflexión en el vídeo sobre estas líneas: "En lugar de pensar que hay un montón de idiotas que votan por cosas que son mentira, pienso que hay trabajadores y personas de barrios humildes que piensan que tienen un problema".

"¿Qué hace la izquierda que no ha ido nunca a preguntarles si es verdad lo que les pasa?", se pregunta la periodista, que recomienda a los partidos de izquierda hacerlo "porque igual tienen esos problemas, y con negarlos se están entregando los votos a la ultraderecha".