Receta
El nutricionista Pablo Ojeda muestra cómo preparar gazpacho de sandía: la receta paso a paso
Una elaboración estrella del verano es el gazpacho. Por ello, el nutricionista comparte en Más Vale Tarde una versión diferente de este plato que, además, es más saludable que la receta tradicional.
Pablo Ojeda vuelve a Más Vale Tarde con una propuesta culinaria muy veraniega: el gazpacho. El nutricionista quiere darle una vuelta a esta elaboración añadiendo sandía a la preparación. Además, para que la preparación sea todavía más saludable sustituye el pan por calabacín. El nutricionista expone que el calabacín, además de no dar excesivo sabor también aporta textura.
Ingredientes:
- 250 g de sandía
- 250 g de tomate
- 1 pimiento verde italiano
- 1 calabacín
- 30 ml de aceite de oliva virgen extra
- 10 ml de vinagre de Módena
- Agua
- Sal
- Ajo
- Comino
Elaboración:
- Añadir en un recipiente, o a una batidora de vaso, la sandía troceada. Pelar el calabacín y agregarlo, troceado, al recipiente junto a la sandía. Seguidamente, añadir el tomate, sin piel, y el pimiento verde troceado.
- Después, añadir el ajo, el aceite, el vinagre y un buen chorro de agua. Por último, agregar una pizca de sal y comino, y triturar hasta lograr una textura homogénea.
- Esta elaboración se puede guardar en la nevera hasta una semana.
- El nutricionista vierte un poco de gazpacho en un bol e indica que se pueden agregar, por ejemplo, encurtidos, jamón serrano en tacos o queso cottage para que haya un mayor aporte de proteínas.