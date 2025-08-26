El nutricionista Pablo Ojeda muestra cómo preparar gazpacho de sandía: la receta paso a paso

Una elaboración estrella del verano es el gazpacho. Por ello, el nutricionista comparte en Más Vale Tarde una versión diferente de este plato que, además, es más saludable que la receta tradicional.

Pablo Ojeda vuelve a Más Vale Tarde con una propuesta culinaria muy veraniega: el gazpacho. El nutricionista quiere darle una vuelta a esta elaboración añadiendo sandía a la preparación. Además, para que la preparación sea todavía más saludable sustituye el pan por calabacín. El nutricionista expone que el calabacín, además de no dar excesivo sabor también aporta textura.

Ingredientes:

250 g de sandía

250 g de tomate

1 pimiento verde italiano

1 calabacín

30 ml de aceite de oliva virgen extra

10 ml de vinagre de Módena

Agua

Sal

Ajo

Comino

Elaboración: