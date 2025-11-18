Ahora

Exabrupto en la Cámara Alta

Un micro abierto capta al presidente del Senado quejándose del murmullo: "Les importa tres pollas en vinagre"

Los detalles Ha ocurrido instantes antes de comenzar el pleno, cuando Rollán ha lamentado que los senadores no guardaran silencio.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, en la sesión plenaria de este martes, en Madrid.
El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), ha protagonizado —sin querer— un episodio pocas veces visto mientras pedía a los senadores silencio para comenzar la sesión. Y todo por culpa de un micrófono abierto.

Ha ocurrido instantes antes de comenzar el pleno, cuando Rollán ha lamentado que los senadores no guardaran silencio. "Señorías, ruego vayan tomando asiento porque vamos a comenzar la sesión plenaria", ha rogado a los presentes.

Sin embargo, el murmullo de voces ha continuado mientras los parlamentarios tomaban asiento en sus escaños y, poco antes de las16:02, el presidente del Senado se ha girado hacia el vicepresidente primero de la Mesa, Javier Maroto, también senador del PP, y le ha dicho: "Les importa tres pollas en vinagre".

Unos segundos después ha retomado la palabra para decir: "Señorías, buenas tardes, se abre la sesión".

Tras esto, el Senado ha comenzado su sesión plenaria con un minuto de silencio para recordar a tres nuevas mujeres víctimas de violencia machista, cuya cifra asciende a 38 en lo que va de 2025 y a 1.333 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse los datos oficiales, según confirmó el Ministerio de Igualdad este lunes.

