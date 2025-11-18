Un micro abierto capta al presidente del Senado quejándose del murmullo: "Les importa tres pollas en vinagre"

Los detalles Ha ocurrido instantes antes de comenzar el pleno, cuando Rollán ha lamentado que los senadores no guardaran silencio.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, protagonizó un incidente poco común debido a un micrófono abierto mientras pedía silencio a los senadores para iniciar la sesión. Justo antes del pleno, Rollán solicitó a los parlamentarios que tomaran asiento, pero el murmullo continuó. En un momento de frustración, comentó al vicepresidente de la Mesa, Javier Maroto: "Les importa tres pollas en vinagre". Posteriormente, abrió formalmente la sesión.

El presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), ha protagonizado —sin querer— un episodio pocas veces visto mientras pedía a los senadores silencio para comenzar la sesión. Y todo por culpa de un micrófono abierto.

Ha ocurrido instantes antes de comenzar el pleno, cuando Rollán ha lamentado que los senadores no guardaran silencio. "Señorías, ruego vayan tomando asiento porque vamos a comenzar la sesión plenaria", ha rogado a los presentes.

Sin embargo, el murmullo de voces ha continuado mientras los parlamentarios tomaban asiento en sus escaños y, poco antes de las16:02, el presidente del Senado se ha girado hacia el vicepresidente primero de la Mesa, Javier Maroto, también senador del PP, y le ha dicho: "Les importa tres pollas en vinagre".

Unos segundos después ha retomado la palabra para decir: "Señorías, buenas tardes, se abre la sesión".

Tras esto, el Senado ha comenzado su sesión plenaria con un minuto de silencio para recordar a tres nuevas mujeres víctimas de violencia machista, cuya cifra asciende a 38 en lo que va de 2025 y a 1.333 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse los datos oficiales, según confirmó el Ministerio de Igualdad este lunes.

