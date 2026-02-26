Escolar, tras pedir Álvarez de Toledo desclasificar el historial médico de Sánchez: "No parece consensuado con el PP. Es un disparate"

Ignacio Escolar reflexiona en este vídeo sobre el bulo sobre la salud de Pedro Sánchez difundido por Cayetana Álvarez de Toledo y le recuerda que "tienes que demostrar tú cuando acusas a alguien de estar enfermo, no él que no lo está".

Cayetana Álvarez de Toledo se hacía eco en el Congreso de los Diputados de un bulo sobre Pedro Sánchez y la posibilidad de que sufra una enfermedad cardiovascular, que el propio presidente ha desmentido en sus redes sociales, e incluso reclamaba al Gobierno "desclasificar" su historial médico.

¿Sabía el PP lo que iba a decir su diputada? En el vídeo sobre estas líneas, Más Vale Tarde analiza las reacciones de los compañeros de Álvarez de Toledo, que reaccionan con algún aplauso tibio y gestos de incomodidad.

A juzgar por estas imágenes, Ignacio Escolar cree que fue "una metedura de pata de Álvarez de Toledo" y que "no parece que fuese algo consensuado con el resto del Partido Popular".

Al margen de quién fue la idea, Escolar considera que es "un disparate": "Tendría sentido el debate si existe una enfermedad inhabilitante, pero con el ritmo que tiene Sánchez ¿alguien cree que tiene alguna enfermedad que le esté inhabilitando para algo?", apunta.

El periodista también señala que en el periodismo que conoce "tienes que demostrar tú cuando acusas a alguien de estar enfermo, no él el que tiene que demostrar que no lo está".

