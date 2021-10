La oposición en el Ayuntamiento de Badalona quiere presentar una moción de censura contra Xavier García Albiol esta misma semana, después de que el dirigente popular apareciera en los Pandora Papers. Pero, ¿qué ocurriría si el PP decide apartarle y colocar a otro miembro del partido en la alcaldía? ¿Sería suficiente para que el PSC frenara la moción?

Iñaki López y Cristina Pardo han planteado esta posibilidad al líder de los socialistas catalanes en el Parlament, Salvador Illa, que se ha limitado a expresar su confianza en la decisión que tome el PSC de Badalona, insistiendo en la necesidad de "que se antepongan los intereses de la ciudad".

"Lo que hay que hacer es pensar en Badalona", ha aseverado en Más Vale Tarde. "No estaremos con nadie que quiera instrumentalizar Badalona a favor de algún proyecto político", ha advertido asimismo el exministro de Sanidad, que confía en que "la excepcionalidad del momento" permita alcanzar "un mínimo consenso", incluso con formaciones con "puntos de vista muy distintos".

A su juicio, "lo que no puede ser es que la ciudad de Badalona, que es una ciudad muy importante de Cataluña, esté pendiente de un comportamiento muy reprobable de su máxima autoridad". "El señor Albiol ha dicho que no quiere dimitir. Él sabrá lo que es más conveniente para sus intereses personales y políticos", ha agregado Illa, que ha explicado que en la reunión de la Ejecutiva del PSC celebrada este lunes se decidió "confiar plenamente" en los socialistas de Badalona "para que tomen la decisión más oportuna, bajo los parámetros de que Badalona no puede quedar paralizada por este escándalo".

Además, Illa ha aludido a las conversaciones formales iniciadas este mismo martes con el resto de grupos de la oposición. "Creo que hay un consenso amplio en que las cosas no pueden seguir así y vamos a ver si en las próximas horas o días se puede concretar cuál es la solución más viable", ha indicado.

Preguntado por las palabras del portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, acusando al PSC de pactar "con los independentistas y con los antisistema de la CUP", Illa ha sentenciado que "en estos momentos en Badalona hay un problema de higiene democrática y quien tiene que dar explicaciones de esto es justamente el PP". "El PP lo que tendría que hacer es resolver esto, por que lo han generado ellos o se ha generado en sus propias filas", ha concluido.