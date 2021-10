El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha cargado contra la oposición tras conocerse que el PSC ha comenzado contactos formales con otros partidos para "explorar la vía de la moción de censura", después de que laSexta y El País desvelaran que fue apoderado de una sociedad offshore.

Asegura el popular que "la oposición, encabezada por PSC y CUP, que destrozaron la ciudad entre 2015 y 2020" pretenden "destrozar los avances conseguidos en año y medio de alcaldía". Así, señala que "no les importa Badalona" y que "van únicamente a la suya".

Fuentes del PSC de Badalona han confirmado a laSexta que quieren ser prudentes y discretos para no repetir el "espectáculo" del debate de investidura de 2020, aunque ya tienen la el visto bueno de la dirección del partido.

Rubén Guijarro, líder del partido local, ha asegurado en una entrevista en RTVE que hablará "con todos los partidos" por la gravedad de las informaciones sobre las sociedades del alcalde en Belice: "Hay que actuar con prudencia. No haremos circo ni espectáculo. No podemos caer en el ridículo ni en el esperpento. No hay que hablar de sillas. Pensemos en lo mejor para Badalona".

De prosperar la moción, no sería el primer cambio de signo político en el consistorio catalán durante esta legislatura. El anterior alcalde, el socialista Álex Pastor, dimitió tras saltarse el confinamiento y conducir ebrio. Fue entonces cuando Albiol volvió a la alcaldía.

De los 27 concejales del Consistorio de Badalona, 11 ediles son del PP. El segundo partido más votado fue la coalición Guanyem-ERC, que consiguió siete actas. Los socialistas, terceros, se hicieron con seis, aunque lideran la oposición.