Miren Etxezarreta, catedrática en Economía, ha pronosticado en Más Vale Tarde qué va a ocurrir ante la subida de precios: "Es muy probable que haya movilizaciones porque si la gente ve que cada vez tiene menos capacidad adquisitiva, va a protestar y creo que eso es una prueba de buena salud social, de que la gente protesta cuando las cosas no van bien", ha defendido.

En este sentido, la economista ha destacado que "hay que darse cuenta de dónde vienen los aumentos y la falta de medidas". "Nos podemos dar cuenta de que es muy probable de que esto tenga unas consecuencias en que se reduzcan las inversiones porque el dinero es la cosa que más miedo da y, por tanto, en el momento en el que ve que hay algún movimiento, adopta una actitud cerrada del 'no', ha señalado, tras lo que ha recordado lo que ha pasado en los últimos meses: "Se ha dicho 'no' a la subida del Salario Mínimo, 'no' a la subida de las cotizaciones salariales para paliar el problema de las pensiones...". "

"La actitud es absolutamente de no colaboración y eso tiene unas consecuencias", ha advertido Etxezarreta, quien ha dicho que, ante esta situación, las protestas y las reivindicaciones "son inevitables". "Hay que ver el fondo de la cuestión. No nos podemos quedar con le ruido", ha defendido, a lo que ha apostillado que hay elementos que amplifican la repercusión de las protestas, entre los que se encuentra "una oposición muy poco colaboradora y una opinión que corresponde fuertemente a fuerzas de derechas".