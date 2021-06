Gorka Landaburu, periodista y víctima de la banda terrorista ETA, ha cargado en Más Vale Tarde contra las últimas declaraciones de Pablo Casado. El líder del PP hablaba sobre la manifestación del 13 de junio, a la que también acudirán Ciudadanos y Vox para protestar contra los indultos a los líderes del procés, asegurando que es irrelevante qué partidos secunden una manifestación convocada por una plataforma cívica". En contraposición, aseguraba que le "daría vergüenza tener fotos con Bildu".

¿Es Bildu es una organización terrorista? Landaburu ha sido claro: "No lo es. No solo es un partido, sino una coalición de tres partidos que aceptó los estatutos, renunció a la violencia, y por eso se legalizó". Al mismo tiempo, el periodista se ha dirigido a Casado: "Dejadnos en paz, no utilicéis a las víctimas ni a Bildu. Parece que es el comodín del PP que saca todos los miércoles en el Congreso". Landaburu ha reiterado que hay que apostar "por el futuro y la convivencia".

"¿Qué vamos a olvidar nosotros lo que nos ha pasado? Llevo 12 años con guardaespaldas, sufrí un atentado que casi me mata y que me ha dejado secuelas en casi todo el cuerpo, pero sigo apostando por el futuro", ha declarado la víctima del terrorismo, que asegura mirar para que sus hijos y nietos "puedan vivir tranquilamente en paz". Al contrario, espera que "el PP recapacite porque el tema de ETA ya da muy pocos votos". Y ha insistido: "Que a estas alturas estemos hablando todavía así de Bildu...".

Landaburu cree que "se podrá de estar de acuerdo o no con los acuerdos de Sánchez con Bildu o con quien sea, pero es un partido democrático, nos guste o no". "Decimos basta ya", ha reiterado el periodista, que ha insistido en "trabajar por la convivencia, en País vasco y Cataluña", recordando que "la política se resuelve con política, no con declaraciones inoportunas y fuera de contexto".