Estados Unidos ha autorizado la vacuna de Pfizer para los niños de entre 5 y 11 años, una iniciativa que no secunda Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Preguntado por la cuestión, ha explicado en rueda de prensa que no lo ve claro porque el coronavirus tiene un efecto leve en los niños y advierte que "el virus no lo vamos a eliminar vacunando a nuestros menores de 12 años. Así, considera que desde el punto de vista de la salud pública merece la pena pero desde el punto de vista de la salud individual "hay dudas".

Las mismas dudas que presenta Carmen Cámara secretaria de la Sociedad Española de Inmunología. En Más Vale Tarde ha analizado la situación y ha explicado por qué no considera necesario vacunar a los menores, en una situación en la que tenemos al 90% de la población mayor de 12 años vacunada.

"En la situación actual, parece que el riesgo beneficio no sería muy claro. No ganaríamos gran cosa vacunando a los pequeños", ha explicado. Esto se debe a que las vacunas que usamos en la actualidad son muy válidas para controlar la enfermedad severa, pero no atajan la transmisión del mismo modo. En ese caso, si lograsen controlar la transmisión, "podríamos estudiar esa posibilidad", ha destacado.

En este contexto, añade que sí está siendo una necesidad vacunar a los niños en países en los que no pueden sacar pecho de cobertura vacunal en población diana. "En países como Estados Unido, para alcanzar la inmunidad de grupo necesitan tirar de los niños, pero no es el caso de nuestro país".