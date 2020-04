Diana Mata estuvo ingresada en febrero tras sufrir una embolia pulmonar, que le ocasionó un derrame en la pleura. La periodista de laSexta es hoy una de las más de 89.000 personas que se han curado del coronavirus y, ya en casa, relata cómo fue su estancia en el hospital de campaña de IFEMA.

"Nunca en mi vida pensé que fuese a sentirme tan bien tratada y a gusto, dentro de lo que es la circunstancia, en un pabellón. Eso solo se consigue con los cuidados y el cariño que ponían los sanitarios en la atención a los pacientes. Van mucho más allá de cuidarnos", afirma.

Diana relata cómo los sanitarios "iban cama por cama" asegurándose de que todos los pacientes estuvieran en contacto con sus familias, o "se pegaban su foto en un lateral de la pantalla" protectora para que los enfermos pudieran ver su cara. "¿Ayuda esto en la curación del COVID o la neumonía? No, pero te hace sentir mejor, te hace sentir cuidado", asegura.

La periodista asimismo cuenta que desde que empezó a recibir el tratamiento "cada día ha sido un paso hacia mejor". "Lo noté desde el día siguiente de empezar", afirma Diana, que explica que era "paciente con patologías previas y tenía muchos dolores". Además, asegura que su doctora le explicó muy bien en qué consistía la medicación, algo que "se agradece siempre mucho".

"Cada día me encuentro mejor", afirma Diana, que lleva en casa desde el lunes y debe permanecer aislada allí 14 días. La periodista dedica el aplauso de las 20:00 horas de este jueves, que coincide con el final de la entrevista, "a todos esos sanitarios que hicieron que nuestra estancia en IFEMA fuera mucho más llevadera". "Jamás en mi vida me he sentido tan bien cuidada en un hospital como me sentí en IFEMA", concluye.