Las mascarillas dejarán de ser obligatorias en espacios al aire libre este mismo sábado. Una medida que, a juicio de la divulgadora científica y química Déborah García Bello, "tiene criterio científico", aunque con matices.

Así, la científica ha querido recordar que no todos los espacios exteriores son iguales. "Si te vas a dar un paseo por una playa gigante o por el monte que puedes mantener la distancia sin problema, ahí no tiene sentido ahora y ahora sabemos que no lo ha tenido nunca, ir con mascarilla", ha explicado García Bello.

No ocurre lo mismo en lugares más concurridos, como puede ser un núcleo urbano. "En ese caso tienes que llevar la mascarilla en el bolsillo, porque en cualquier momento llegas a una zona que está más concurrida y la única forma de protegerte es la mascarilla", ha añadido.

En este sentido, la divulgadora ha llamado a "ponerse la mascarilla ante cualquier situación que nos parezca de riesgo, sobre todo la gente joven, que es la que está sin vacunar".

En esta misma línea se ha pronunciado el director del CCAES, Fernando Simón, que ha asegurado que "la mascarilla no pesa nada y viene bien llevarla". Así, ha aseverado que "no cuesta llevar mascarilla en el bolsillo y cuando creamos que hay riesgo ponérsela": "Que se la pueda quitar en algunos supuesto no significa que sea obligatorio hacerlo".

¿Protegen las vacunas frente a la variante delta?

Los estudios preliminares indican que la eficacia de las vacunas sigue siendo muy alta para esta variante. No obstante, una persona que únicamente esté protegida con la primera dosis sí tiene un riesgo mayor.

"Se está acelerando la puesta de la segunda dosis porque es la que confiere la mayor seguridad", ha explicado Déborah García Bello, que ha asegurado que "las vacunas protegen de esta variante".