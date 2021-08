Con esta ola de calor que arrasa a gran parte de España, son muchos los que, para poner remedio, tiran de cervezas, bebidas azucaradas u otros líquidos. Pero ¿es esta una buena forma de combatir bien el calor o no lo estamos haciendo bien? A esta cuestión responde el médico de familia Darío Fernández, que en Más Vale Tarde ha 'regañado' a quienes creen que estos elementos ayudan a refrescarse: "La razón fisiológica dice que la cervecita aporta calorías vacías y es diurético, nos hace perder agua por la micción".

"Tampoco las bebidas azucaradas ni la sangría están indicadas, pues arrastran mucho líquido en la micción y nos deshidratan también", ha continuado explicando Fernández, que no se ha quedado ahí, pues ha recordado también que bebidas como el café con hielo, "aunque espabila mucho, está contraindicado porque además lleva cafeína, que aumenta la temperatura, y es otro diurético". Así, ha resumido: ni refrescos, ni cervezas, ni té, ni mate ni la rica sangría.

Así, sí ha señalado que el elemento fundamental para combatir el calor es beber agua: "Hay que prevenir y beber antes de tener la sed, no hay que esperar a que nos avise el cuerpo. Cuando tenemos sed ya hay un grado de deshidratación, aunque sea mínimo. Sobre todo, en aquellas personas que han perdido el sentido de la sed o tienen ese mecanismo de alarma muy poco desarrollado, como los mayores o incluso los niños. Deben estar atentos a otros síntomas, como la piel caliente, la boca seca u otros factores".

Pero ¿hay alternativas al agua para no deshidratarse? "Hay muchas, pues cuando hablamos de agua, hablamos de líquidos. No necesariamente tiene que ser el agua. Podemos tomarlo en frutas, verduras, en caldos fríos. Y el agua con limón, además de estar muy rico, también es otra opción". Y en contraposición ¿Qué deberíamos evitar comer con tanto calor? "Habría que huir del exceso de los alimentos proteicos, carnes y grasas, que arrastran mucho agua en el deshecho de sus productos metabólicos. Y no darse panzadas de comer".