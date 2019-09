"Cautiva y desarmada la familia Franco, la democracia ha alcanzado su objetivo", ha parafraseado el periodista Isaías Lafuente respecto al aval del Supremo para continuar con la exhumación del dictador.

"El país no se puede permitir una vergüenza más", ha apuntado el periodista, que ha aconsejado al juez Yusty Bastarreche, que mantiene paralizada la exhumación por una licencia de obras, que "vea las imágenes del entierro de Franco": "Vea cómo

El prior del Valle de los Caídos es otro de los obstáculos a la exhumación del dictador: "Hoy creo que está un poco callado ya", ha apuntado el periodista, que ha asegurado que "lo que pasa en este reino lo deciden los ciudadanos, el Congreso y el Tribunal Supremo".

"Franco está enterrado allí no por la voluntad de la familia Franco, sino porque lo decidió Juan Carlos", ha señalado Lafuente. El periodista ha reiterado que "no soportaría la vergüenza de que, una vez tomadas estas decisiones legítimas, el cuerpo de Franco no salga del Valle de los Caídos".

Lafuente ha apuntado que no es la única batalla que queda por ganar: "Habrá que hacer más. José Antonio Primo de Rivera no tiene por qué gozar de un lugar preeminente. Hay que convertir ese lugar en un sitio de memoria", ha zanjado.