La actriz Anabel Alonso ha defendido en Más Vale Tarde que la lucha LGTBI "no es una cuestión política, sino una cuestión de derechos humanos". Por eso, explica, no entiende que la UEFA no permita proyectar los colores de la bandera del Orgullo en el estadio alemán mientras se juega la Eurocopa: "No hay por donde coger ni la negativa ni las excusas posteriores".

Así, habla de la oportunidad que se pierde de reivindicar los derechos del colectivo: "El fútbol es un gran referente. Sería una manera de naturalizar la diversidad y las opciones sexuales y sentimentales, y también sería bueno para los propios deportistas", apunta.

¿Qué beneficio pueden obtener en quitar derechos a los iguales?"

Además, Alonso también se ha pronunciado sobre el hecho de que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, haya mostrado su disposición a revisar las leyes LGTBI, a petición de Vox. En este sentido, la artista recuerda que "en el colectivo LGTBI hay personas de todas las ideologías". "No sé cuál es el beneficio que pueden obtener en quitar derechos a los iguales", ha manifestado.

La actriz asegura que "estos pasos atrás y que Ayuso diga que lo va a revisar" le pone los pelos como escarpias: "No entiendo que en su propio partido no clamen al cielo", ha zanjado Alonso.