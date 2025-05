El 'enfado' de María Claver con Eurovisión: "Está indignada desde la derrota de Remedios Amaya"

El pasado 17 de mayo se celebró la final del Festival de Eurovisión. Melody consiguió 37 puntos, 27 del jurado profesional y 10 del televoto, lo que hizo que terminara en la posición número 24. Este bajo apoyo, por parte del público, sorprendió a muchos. Los votos del público, además, no están exentos de polémica debido al elevado apoyo que obtuvo la actuación de Israel que, por ejemplo, obtuvo 12 puntos del televoto español.

RTVE ha solicitado una auditoria del televoto de los espectadores españoles, algo que también han solicitado otros países. Pedro Sánchez, por su parte, ha expuesto que Israel, al igual que Rusia, no debería participar en el festival. "Ahora tenemos, por fin, temas buenos", afirma Iñaki López.

Para hablar sobre la polémica, Más Vale Tarde cuenta en su mesa de debate "con cuatro eurofans de calidad para analizar qué es lo que ha ocurrido en Basilea", anuncia Iñaki: Chema Crespo, María Claver, Beatriz de Vicente y Edu Galán. Crespo ha desvelado que Claver está "indignada" por lo sucedido en Eurovisión. "Yo te conocí indignada", afirma López.

"Ha dicho que no quiere hablar ni de este tema ni de ninguno", añade Cristina Pardo. "María, estarás indignada desde Remedios Amaya", apunta López. "Solo hablo si Chema y Edu hacen la voltereta", responde la periodista. Ambos presentadores, por su parte, han confesado que no vieron el festival. "No lo veo desde el 82", afirma Iñaki.