El enfado de Carlos Cagigal tras escuchar a un representante de gasolineras: "No hay nadie que dé datos correctos de lo que está pasando"

El experto en energía ha expresado su indignación tras escuchar la entrevista en MVT a Alfredo Arenas, presidente de la Federación Andaluza de las Gasolineras.

Carlos Cagigal, director de Proyectos de Oil and Gas y Biocombustibles y experto en energía, ha expresado su "enfado" tras escuchar la entrevista en Más Vale Tarde a Alfredo Arenas, presidente de la Federación Andaluza de las Gasolineras.

En primer lugar, ha querido "matizar" que "las grandes petroleras se tienen que gastar 500 millones en avales para cerrar un contrato de gasto de petróleo en Brasil o Nigeria", algo que, ha dicho "hay que contar". "Entonces, tienen que aportar unas garantías y unos avales que suponen cientos de millones y les permiten tener acceso a un contrato de largo plazo en mejores condiciones", ha explicado. De esta forma, Cagigal ha manifestado que "estos días es para enfadarse porque no sale nadie que dé datos correctos de lo que está pasando".

Estas palabras han llegado después de que Alfredo Arenas, presidente de la Federación Andaluza de las Gasolineras, dijera que "en la guerra de Ucrania también una subida muy elevada de los precios" y las "refinerías, las compañías petrolíferas que tienen refino pasaron de tener un beneficio de ocho céntimos por litro a 60". "Al poco de estar funcionando así, empezaron a hacer grandes descuentos para atraer a los clientes a sus instalaciones a través de aplicaciones como, por ejemplo la 'Waylet' en Repsol", apuntó.

Por su parte, Cagigal ha hablado sobre la diferencia de precios entre gasolineras y ha expresado que "igual que hace dos semanas pedíamos mesura y contención a las estaciones de servicio, ahora nosotros deberíamos tener esa misma mesura, porque el decreto lleva solo unas horas activo y tiene un margen para su aplicación".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.