El presidente de la Federación Andaluza de las Gasolineras explica la diferencia de tarifas entre estaciones: "El precio es libre"

Alfredo Arenas ha defendido que "cada uno puede poner el precio que quiera", aunque ha señalado que "si una gasolinera pone el precio muy alto, los usuarios se irán a otras estaciones de servicio a repostar".

Alfredo Arenas, presidente de la Federación Andaluza de las Gasolineras, ha hablado en Más Vale Tarde sobre la diferencia de tarifas entre las estaciones de servicio, destacando que "el precio es libre", por lo que "cada uno puede poner el precio que quiera". Sin embargo, ha apuntado que "si se pone el precio muy alto, los usuarios se irán a otras estaciones de servicio a repostar".

Pese a ello, Arenas ha subrayado que "por la estadística" que han hecho este lunes en toda España, han encontrado "que la mayoría de las estaciones de servicio han aplicado el descuento del IVA del 11%". "Sí hemos detectado que algunas cooperativas, por ejemplo de transporte o de agricultores, no lo han aplicado todavía. En cierto modo puede ser normal, porque una medida implementada un sábado por la mañana y que tenía que estar funcionando un domingo de madrugada, algunas de estas instalaciones o estaban cerradas o directamente sus empleados encargados del tema del precio no estarían allí", ha afirmado.

En lo referente a las estaciones de servicio, el presidente de la Federación Andaluza de las Gasolineras ha insistido en que "casi todas han aplicado el descuento", y ha asegurado que "la diferencia de precio va fundamentalmente con la gasolinera mal llamada 'low cost', que son realmente gasolineras desatendidas, es decir, gasolineras que no tienen personal". Así, ha cargado contra las gasolineras 'low cost': "Al no tener personal, se están ahorrando un 70% de nuestros costes pero, por otro lado, lo que hacen es aumentar el paro en nuestro sector".

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