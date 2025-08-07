El recetón de empanadillas de chipirones de Carlos Maldonado para cenar una noche de verano

Nuestro chef 'estrella' regresa al plató de Más Vale Tarde para cocinar un platazo que hará las delicias de tus noches de verano. O de tus mediodías de invierno, da igual. ¡Manos a la masa!

Las empanadillas son para el verano. O, en realidad, para cualquier época del año. El origen de las empanadillas es bastante incierto, y es que en muchos países tienen recetas originales de alimentos envueltos en masa: además de nuestras empanadillas (y las de los argentinos), están las samosas, las gyozas japonesas o los panzerotti italianos. No podemos olvidar, por supuesto, la versión 'madre' de las empanadillas: la empanada, uno de los alimentos más tradicionales de Galicia —hecha con masa de pan y no con hojaldre—.

Nuestro cocinero con estrella Michelin Carlos Maldonado nos trae hoy un recetón de empanadillas con un elemento principal fabuloso: los chipirones. Ya nos había traído antes el chef su particular cocina de calamares en su tintao su plato 'mar y montaña' de habitas con chipirones. Hoy es el momento de elegir los mejores chipirones del mercado y ponernos manos a la masa:

Ingredientes

400 g de chipirones limpios

400 g de harina

200 ml de agua

1 cebolla

1 huevo

1 cucharada de salsa de tomate

Ajo

Perejil

Sal

Aceite de oliva

Paso a paso: empanadillas de chipirones

1. El primer paso es poner a precalentar el horno a 180ºC, antes de ponerse manos a la obra.

2. En un bol, mezcla la harina con aceite de oliva, agua y sal. Amasa hasta obtener una masa homogénea y deja reposar durante media hora.

3. Los chipirones, ya limpios, se cortan en trozos pequeños. Además, corta la cebolla, el ajo y el perejil.

4. En una sartén con un poco de aceite, saltea los chipirones con el resto de ingredientes cortados, sazona y cocina hasta que todo esté tierno.

5. Sobre una superficie previamente enharinada, con la ayuda de un rodillo abre dos láminas de masa, aproximadamente de unos 2 milímetros de grosor. Dispón los chipirones salteados sobre una de ellas, en pequeños montones.

6. Coloca encima la otra lámina y corta en porciones, formando diferentes empanadillas.

7. Cierra los bordes de cada empanadilla presionando con un tenedor, pinta con huevo batido y hornea a unos 180ºC durante 25 minutos.

¡Y ya estaría! Eso sí, recuerda esperar un poco antes de comer las empanadillas o abrirlas por la mitad antes para que se enfríen, que no hay nada más traicionero para la lengua que una empanadilla recién salida del horno.