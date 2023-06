La EBAUes un momento determinante para cualquier joven para elegir su carrera. Es el caso de Mar Muñoz, una chica que quiere ser enfermera y que se ha convertido en viral al protagonizar un divertido vídeo en el que su padre le canta a ella y a su madre las notas de los exámenes.

Las reacciones de alegría se suceden entre unas emocionadas madre e hija, hasta llegar a la asignatura de Biología, donde Mar esperaba sacar un 8,5 y finalmente es un 8,2: "H*****, vaya mi****, hijos de la gran p***", exclama la joven junto a su madre, que le pide que hable bien y le anima a revisar el examen. Tras comprobar en un simulado de notas si entraba o no se lleva una pequeña decepción al sacar un 12,07 cuando la nota de corte es 12,1.

"El año pasado se quedó en 12", anima la madre a la joven, que asegura que "como no entre me pongo a llorar". "Toda la gente que tiene vocación debería entrar sí o sí", comenta Cristina Pardo después de ver el vídeo, mientras que María Lamela apunta que ha hablado con la chica y "me dice que de momento no le da la nota, pero que hay esperanza".