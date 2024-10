La presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, se ha emocionado al ver el vídeo en el que Rafa Nadal anuncia su retirada del tenis.

"Qué horror", ha dicho Pardo mientras se abanicaba con varios folios y se mostraba visiblemente emocionada.

En el vídeo de cuatro minutos, Nadal ha anunciado que dejará el tenis después de la Copa Davis en Málaga. "Hola a todos. Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional...", dice en su vídeo un emocionado Rafa.

"No he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil, que me ha llevado tiempo tomarla. En esta vida todo tiene un principio y un final. Y es el momento adecuado. Ha sido una carrera mucho más exitosa de lo que jamás me hubiera podido imaginar", continúa. Sus lesiones le han limitado en los últimos tiempos. En este 2024 apenas pudo disputar Roland Garros y los Juegos Olímpicos de París.