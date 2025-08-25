Maestre, sobre la ola de incendios: "Hay muchas cosas que pasan desapercibidas durante el año y luego te llevas las manos a la cabeza"

El periodista asegura que "no se escucha a los bomberos en el momento en el que hay que escucharles" y vincula la situación de algunas comunidades autónomas en esta ola de incendios con los recortes en prevención.

España ha vivido en las últimas dos semanas la ola de incendios más destructiva de los últimos años. Las más de 400.000 hectáreas quemadas han hecho que se reabra el debate sobre la necesidad de llevar a cabo políticas de prevención de incendios durante el invierno para evitar catástrofes del nivel de la acontecida este mes de agosto.

Antonio Maestre ha hablado al respecto y ha lamentado que algunas comunidades autónomas no tengan en cuenta los avisos de los profesionales respecto al riesgo de incendios: "No se escucha a los bomberos en el momento en el que hay que escucharles, los que trabajan en el terreno llevan tiempo advirtiéndolo".

Especialmente duro ha sido el colaborador de Más Vale Tarde con Castilla y León, la comunidad que más ha sufrido en esta ola de incendios. De hecho, Maestre vincula los recortes en prevención con la situación que se ha vivido en León y Zamora: "¿Merece la pena estar así por ahorrar dinero?".

"Hay muchas cosas que pasan desapercibidas durante el año y luego te llevas las manos a la cabeza", asegura Antonio Maestre para concluir.