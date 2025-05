La emoción de Cristina Pardo e Iñaki López con Pablo Ojeda tras su dura confesión sobre la ludopatía

Pablo Ojeda ha presentado en Más Vale Tarde su nuevo libro, 'Cuando me alimenté del juego'. En él, el nutricionista se ha sincerado entorno a su adicción al juego y los duros momentos que vivió por culpa de su ludopatía. El nutricionista indica que él nunca ha escondido su problema pero, muchas personas, a pesar de conocer su adicción, "desconocen muchos episodios que he pasado" y que han quedado reflejados en su libro.

"Están relatados creo que de una manera escalofriante", añade Pablo. Ojeda indica que ha escrito 'Cuando me alimenté del juego' como una manera de pedir perdón y también "por terapia". "A mí me ayuda mucho seguir escribiendo y seguir conectado", añade.

Cristina Pardo, tras las palabras de Pablo, expone que el día que conoció al padre del nutricionista fue capaz de captar que se sentía muy orgulloso de él. "No es para menos, lo que has conseguido es muy importante y muy complicado", indica la presentadora. "Si mi padre está orgulloso es porque he sido capaz de finalizar algo muy complicado y nunca había terminado nada", se sincera, "es como la parábola del hijo pródigo".

Iñaki López, por su parte, destaca que mucha gente se podría identificar con muchas cosas que refleja en su libro. "Cuando hablas de tu padre, como alguien triunfador, y esa tendencia tuya a compararte con él, a querer demostrarle constantemente algo", indica el presentador.

"Siempre tratas de compararte con todo el mundo hasta que te das cuenta, por una manera o por otra, que no te puedes comparar con nadie. Tu superación eres tú", responde Ojeda. La presentadora manifiesta su agradecimiento por presentar el libro en el programa. "Estamos muy orgullosos de ti, dame un abrazo", le dice, visiblemente emocionada. "Pablo, ¡enhorabuena!", añade Iñaki López.