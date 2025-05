Pablo Ojeda y su adicción al juego: "No quiero dar pena, pero me quedé sin amigos y es lógico"

El nutricionista de Más Vale Tarde, Pablo Ojeda, ha relatado durante la tarde de este lunes con Cristina Pardo e Iñaki López las consecuencias de su adicción al juego, que cuenta en su libro 'Cuando me alimenté del juego' el cual se publica este miércoles. Una de ellas fue el desgaste en sus relaciones amistosas hasta el punto que terminó con "cero amigos": "No tengo amigos, no quiero dar pena, pero me quedé sin amigos".

Si bien asegura que ahora tiene "un amigo, un par de amigos" entre los que se encuentra su "compadre José", ha explicado que el motivo de ir perdiendo amistades deriva en que "intentar explicar a una persona que no está en tu situación, que no tiene tu adicción, que no tiene tu vida, lo que te pasa es imposible":

En ese sentido, insiste en que es "absolutamente imposible que una persona normal entienda que vender un riñón era una buena opción" o que has robado a tu padre "y lo comprenda". Pese a que cuenta que él no se puede "enfadar con esas personas, porque es lógico que no lo entiendan", admite que fue algo que le llevó a frustrarse porque "creían que estaba loco". En esa línea, no ha dudado en subrayar que "la culpa no era" de esas amistades sino que "obviamente" era suya: "Aquí hay un único culpable que soy yo".

En este momento, López le recuerda que la soledad es un concepto muy presente en 'Cuando me alimenté del juego', ante lo que Ojeda no duda en destacar que es la "más absoluta", así como la más "dura". Sobre todo, aquella en la "que estás rodeado de gente que te halaga, que están por conveniencia al lado tuya": "Después te das cuenta que estás más solo que la una y que no tienes a quién acudir".