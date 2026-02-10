Ahora

Caso Errejón

Mouliaá mantiene la denuncia contra Errejón: "Me acosó, me humilló y me invadió. Voy a seguir con el procedimiento"

Los detalles Esta decisión la toma después de que se conociese que la Fiscalía había pedido la absolución del exportavoz de Sumar al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por la actriz.

Elisa Mouliaá
Elisa Mouliaá ha comparecido ante el juez Adolfo Carretero para retractarse de su decisión de retirar su denuncia contra Íñigo Errejón por abuso sexual. "Me acosó, me humilló y me invadió. Voy a seguir con el procedimiento", ha asegurado.

Esta decisión la toma después de que se conociese que la Fiscalía había pedido la absolución del exportavoz de Sumar al considerar que hubo consentimiento en los hechos denunciados por la actriz.

En su escrito de conclusiones de cara al juicio por abusos sexuales continuados, al que ha tenido acceso laSexta, la Fiscalía explica que Errejón "mantuvo contacto por mensajes a través de redes sociales con Mouliaá" que fueron "evolucionando hasta volverse más íntimos, culminando con el deseo mutuo de conocerse personalmente".

Precisamente, esto ha sido lo que ha llevado a la actriz a continuar con el procedimiento. "Me parece deleznable que la Fiscalía, después de que me retire, escriba un escrito de absolución", ha indicado, añadiendo que Errejón no había presentado "ni una sola prueba" de que fue consentido, mientras que ella aportó mensajes en los que ella contaba que él le había "acosado, humillado e invadido".

"Hay periciales y escritos psicológicos diciendo que me generó estrés postraumático", ha indicado, señalando que le parece "injusto" todo lo que está pasando.

"Ninguna víctima se merece esto por dar la cara", ha criticado, recordando que todo esto explotó tras salir a la luz denuncias anónimas contra Errejón. "Solo salí para decir que era verdad y proteger a las mujeres. Lo que ha pasado conmigo es vergonzoso", ha lamentado.

La actriz ha destacado que lo que tiene que soportar una víctima es "horrible", confesando que ve normal que "no den el paso". Un momento que ha aprovechado para pedirle a esas mujeres que denunciaron de manera anónima que le apoyen.

"Que lo hagan de forma anónima, que se personen y testifiquen. Eso son pruebas a mi favor", ha explicado. "Pido, por favor, que me ayuden. Me he quedado sola", ha dicho visiblemente emocionada, reconociendo que le dan ganas de "tirar la toalla" e irse del país al ver todo lo que le está pasando.

Por último, ha recordado que el juez ha procesado a Errejón. "Se ha demostrado que mi denuncia no es falsa, mi testimonio es veraz", ha defendido, asegurando que no se ha inventado "ni una coma". "Voy a ir hasta el final", ha advertido.

