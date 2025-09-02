Elisa Beni, tajante sobre la reunión entre Illa y Puigdemont: "Es un gesto del que no sé si saldrán grandes cosas"

Elisa Beni muestra en este vídeo sus dudas sobre el resultado de la reunión entre Carles Puigdemont y Salvador Illa en Bruselas y recuerda que semanas atrás ya hubo otro encuentro con Zapatero y "no acabó especialmente bien".

Salvador Illa y Carles Puigdemont se reunían hoy en Bruselas en un encuentro privado que ha durado en torno a la hora y cuarto y sobre el que ha planeado la sombra de los Presupuestos.

Una reunión donde, apuntan Cristina Pardo y Elisa Beni, Illa ha controlado la simbología para evitar polémicas como la del último encuentro con Santos Cerdán.

Elisa, sin embargo, muestra sus dudas sobre el resultado de este encuentro planeado "sobre la marcha" por Illa y justo después de una reunión previa con José Luis Rodríguez Zapatero con Junts que "no acabó especialmente bien".

"De momento es un gesto del que no sé si saldrán grandes cosas", sentencia la periodista en el vídeo sobre estas líneas.