Se va y pide el voto para Vox

Elisa Beni, sobre el ex número dos de NNGG: "Es un jeta. Los partidos tendrían que tener cuidado con el tipo de personas que tienen"

Elisa Beni opina en este vídeo sobre la salida de Calo Angrisano, número dos de Nuevas Generaciones del PP, tras anunciar su marcha a la vez que pide el voto para Vox.

Más Vale Tarde analiza la salida de Carlo Giacomo Angrisano, número dos de las Nuevas Generaciones del PP, que en sus redes sociales comunicaba que dejaba el partido y además pedía el voto para Vox.

Desde el entorno del Partido Popular se asegura que Angrisano no estaba trabajando mucho y que hacía tiempo que había dejado de desempeñar sus funciones.

"Si fuera tan torpe y tan vago no hubiera llegado a número dos de Nuevas Generaciones", comenta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Pilar Velasco opina que su comunicado es "un todo por la pasta" y que "escucharle da bastante vergüenza ajena".

Elisa Beni, por su parte, considera que Nuevas Generaciones "parece más bien un criadero de cuervos de estos que te sacan los ojos" y afirma rotunda que Angrisano "me parece un jeta, lo mismo que la concejala de Collado Villalba".

En este sentido, la periodista apunta que, ante lo que llama "jetas de la política", "los partidos tendrían que tener cuidado con el tipo de personas que tienen".

