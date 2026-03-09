Una árbitra se ve obligada a suspender un partido de fútbol por insultos machistas: "Cacho puta. No vais a salir de aquí vivos"

En Cariñena, Zaragoza, una árbitra se veía obligada a suspender un partido de fútbol por los insultos machistas y vejaciones por parte del público que estaba recibiendo, así como amenazas de muerte que llevaron a que se personara la Guardia Civil.

Una mujer que estaba arbitrando un partido de fútbol en Cariñena, Zaragoza, y lo ha tenido que suspender por los graves insultos machistas que estaba recibiendo, así como amenazas de muerte que obligaron incluso a que se personara la Guardia Civil.

"Cacho puta", "mala, más que mala" o "¿Has follado esta noche?" son algunos de los insultos y vejaciones que recibe la árbitra antes de dar por finalizado el encuentro, desatando la ira de los asistentes, que le llegan a decir que "no vais a salir vivos de aquí".

"Es absolutamente vergonzoso que la gente vaya a los campos de fútbol a gritar esto, sea cual sea la categoría", afirma Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas.

A pesar de que los insultos se escuchan perfectamente, al principio el presidente del club afirmó que no se habían producido, hasta que finalmente en las últimas ha condenado los hechos y le ha quitado el carné a dos abonados que insultaron.

Todo ello tuvo lugar, recuerda Iñaki López, durante el Día de la Mujer: "Es absolutamente lamentable".

