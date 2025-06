Elisa Beni cree que Andrea de la Torre, ex de Ábalos, "está hablando por boca de él": "Es un encargo"

Andrea de la Torre, expareja de José Luis Ábalos, ha sido de nuevo entrevistada. La joven, que fue pareja del exministro socialista durante cuatro años, insiste en que fue testigo de la reunión de Ábalos con Santos Cerdán para ofrecerle al exministro contrapartidas a cambio del escaño.

La joven afirma que la oferta que le hicieron al exministro venía "de Moncloa". "Santos Cerdán la tuvo que consultar con el presidente", expone, "no puede tomar esas decisiones por su propio pie". De la Torre indica que ella estuvo presente aunque Santos Cerdán no lo sabía. "Participe al final de esta, recriminándole a Santos que tomaran esa decisión cuando José Luis no estaba pasando por un buen momento económico", indica.

Andrea también grabó la conversación pero, como indica, ya no la tiene en su poder sino que la tiene un periodista. Cristina Pardo puntualiza que la grabación ya ha salido reflejada en las páginas del diario 'El Mundo'. "Ella ha insistido en que no la ha filtrado", añade Marina Valdés.

De la Torre, además, también ha hablado sobre la relación entre Pedro Sánchez y Ábalos. "El presidente no es santo de mi devoción", afirma. El exministro socialista, como explica Andrea, nunca habló mal de Sánchez, "aunque sí que es cierto que cuando le piden que entregue su acta como diputado no está conforme con la decisión". "José Luis puede haberse sentido traicionado por su parte", añade, refiriéndose, de nuevo, al presidente del Gobierno, y expone que Ábalos no tenía muy claro si Sánchez era su amigo.

Elisa Beni estuvo presente en la entrevista y comparte que, tras la misma, "me dio la impresión que es una chica que sigue teniendo un cariño con Ábalos y creo que, además, está hablando por boca de él". "Creo que es un encargo", añade la periodista.